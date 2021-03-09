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На Масленице в Петрозаводске будут бить "дробушки" и громко и протяжно кричать

Новости. Общество
14:35, 10 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Петрозаводчане поборются за победу в шуточных номинациях на "Поляне рекордов", сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 14 марта, в 12.00 на площади Кирова в рамках традиционной "Широкой Масленицы" организуют "Поляну рекордов". На площадке пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Специальной двухметровой линейкой определят рост участников, размах в плечах, ширину шага, длину прыжка. Единицей измерения послужат масленичные оладушки (10 см – одна оладушка).

В танцевальном марафоне определят лучших "плясунов вприсядку". Женщины посостязаются в русском танце и попробуют побить "дробушки". Организаторы предлагают жителям и гостям карельской столицы поставить рекорды в самом протяжном и громком крике, проявить свою хваткость, ловкость, меткость, силу, выносливость, зоркость, память, говорливость.

Лучшим в шуточных номинациях вручат призы от партнёров праздника. Всех победителей сфотографируют для истории, а снимки разместят на странице Городского дома культуры.

Управлять праздничными забавами на "Поляне рекордов" будет главный ведущий всех городских мероприятий Дмитрий Каприелов.

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Комментарии

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Изя
2021-03-10 15:30:38
ОМОН будет ??? Ульянов -Косенков , Щоттуев ???? Отделы полиции готовы принимать ??????)))))
zanoza
2021-03-10 15:23:14
Вот-вот, остаётся только громко и протяжно кричать :)
театральный критик
2021-03-10 14:40:14
Либерастня будет протяжно выть в кустах у железяки дружбы
Off
2021-03-10 14:58:13
театральный критик, в думе они будут выть . А педриотишки будут жрать блины с лопаты и нарушать санитарный режим.
Гость
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