На Масленице в Петрозаводске будут бить "дробушки" и громко и протяжно кричать

Петрозаводчане поборются за победу в шуточных номинациях на "Поляне рекордов", сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 14 марта, в 12.00 на площади Кирова в рамках традиционной "Широкой Масленицы" организуют "Поляну рекордов". На площадке пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Специальной двухметровой линейкой определят рост участников, размах в плечах, ширину шага, длину прыжка. Единицей измерения послужат масленичные оладушки (10 см – одна оладушка).

В танцевальном марафоне определят лучших "плясунов вприсядку". Женщины посостязаются в русском танце и попробуют побить "дробушки". Организаторы предлагают жителям и гостям карельской столицы поставить рекорды в самом протяжном и громком крике, проявить свою хваткость, ловкость, меткость, силу, выносливость, зоркость, память, говорливость.

Лучшим в шуточных номинациях вручат призы от партнёров праздника. Всех победителей сфотографируют для истории, а снимки разместят на странице Городского дома культуры.

Управлять праздничными забавами на "Поляне рекордов" будет главный ведущий всех городских мероприятий Дмитрий Каприелов.