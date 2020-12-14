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На местах убранных свалок в Петрозаводске установили щиты с предупреждением о запрете складирования мусора

Новости. Общество
16:10, 15 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В этом году в Петрозаводске ликвидировали более 12 тысяч кубометров мусора с несанкционированных свалок, сообщили в администрации города.

Компания "Онего-Строй" ведёт установку стендов о запрете складирования мусора в местах, на которых в этом году устранили стихийные свалки. Информационные щиты уже смонтировали в районе Второй Велосипедной аллеи, в Граничном сквере (у дома № 11 на Пряжинском шоссе), два – на Сулажгорской улице (напротив Сулажгорского кладбища).

Сегодня подрядчик работает в Хлебном переулке на Зареке, в парках Каменный Бор (у Кооперативной улицы) и Четырёхвёрстное Озеро на Ключевой (в районе улицы Олега Кошевого). Кроме того, в ближайшее время конструкции установят в парке Защитников Города на Кукковке (со стороны Ладожской улицы) и возле проездов Рабочего и Дорожников в Соломенном.

Всего на общественных территориях появятся десять информационных стендов.

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