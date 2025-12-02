На месте сожжённой декорации из фильма «Остров» в Карелии может появиться настоящий храм

На месте декораций, построенных для культового фильма Павла Лунгина «Остров» в Кеми, может быть возведён настоящий православный храм.
Об этом режиссёр сообщил в недавнем интервью «ТАСС», поделившись неожиданной новостью, полученной буквально накануне.
Для съёмок сцены, куда приезжают главные герои, в Рабочеостровске была построена декорация небольшой церкви. После окончания съёмок один из рабочих так проникся атмосферой картины, что обнёс её забором и начал ухаживать за местом. Со временем декорация стала неожиданной достопримечательностью, куда даже начали привозить экскурсии. Позже постройка сгорела.
Вчера вечером — как будто знали про наше интервью — я получил письмо от незнакомого мне бизнесмена из Карелии, — рассказал Павел Лунгин. — Его так впечатлил фильм «Остров» и игра Мамонова, что он хочет на месте сожжённой декорации построить храм, просит благословения патриарха, а меня просит приехать и хочет памятный знак там установить.
Режиссёр признался, что эта инициатива застала его врасплох: — Это неожиданно, это слишком много, потому что фильм — это фильм всё равно.
Если идея реализуется, то место, ставшее для туристов объектом повышенного внимания, обретет по-настоящему сакральный смысл.
Напомним, пожар уничтожил церковь-декорацию к культовому фильму «Остров» на Белом море в Карелии.