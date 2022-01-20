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На модернизацию Пудожской ЦРБ выделят 53 миллиона рублей

Новости. Общество
10:31, 21 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Выполнение поручений Главы Карелии в Пудожском районе проконтролировал премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

В ходе рабочей поездки первый заместитель главы республики Александр Чепик посетил организации здравоохранения, образования, культуры и другие важные объекты. В Пудожской центральной районной больнице премьер-министр осмотрел новое оборудование и отремонтированные помещения.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Седлецкий, модернизация ЦРБ ведется с 2019  года. За три года в оснащение и ремонт больницы вложено более 90 миллионов рублей. На эти средства закуплено цифровое рентгенодиагностическое оборудование, в частности, рентгеновский аппарат, видеоэндоскоп, аппараты УЗИ, а также кардиомониторы, электрокардиографы, сделали ремонт помещений.

«На 2022 год Пудожской ЦРБ из бюджетов всех уровней выделяется 53 миллиона рублей. Будет закуплено еще 15 единиц медицинского оборудования различного назначения. Планируем в августе установить здесь компьютерный томограф. Эти диагностические аппараты позволяют своевременно определить проблему, принять меры, в том числе проконсультироваться через телемедицину со специалистами из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга», − добавил замминистра.

В районной больнице продолжится и ремонт помещений. Кроме того, для Пудожской ЦРБ закупят пять единиц санитарного транспорта, которые будут использоваться, в том числе, в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

С сотрудниками Историко-краеведческого музея им. А. Ф. Кораблева Александр Чепик обсудил планы по переезду экспозиции в отремонтированное здание. Ранее его занимал Дом детского творчества, который, в свою очередь, теперь разместился в помещениях бывшей школы. В предназначенном для музея здании сейчас идет ремонт. Как рассказали сотрудники районной администрации, за счет различных программ отремонтирован первый этаж, приобретено оборудование для организации экспозиции. Остается завершить ремонт на втором этаже, а затем перевезти музейные экспонаты. Переезд краеведческого музея в другое здание ожидается в этом году.

В 2022 году начнет работать и новый автовокзал Пудожа. Основные строительные работы внутри и снаружи представители компании-подрядчика «СпецСтройРеставрация» обещают завершить к марту. На весну запланированы разметка асфальта, установка скамеек и урн, озеленение прилегающей территории. Дальше будет проходить оснащение необходимым оборудованием. Новый автовокзал сможет принять пассажиров в летний период. Для организации пассажирских перевозок в Пудожский район закуплены два автобуса.

«Рабочая поездка осуществлена по заданию Главы республики. Мне было необходимо лично проконтролировать выполнение его поручений, ускорить принятие решений, в том числе дальнейшего финансирования ряда проектов за счет средств регионального бюджета, − отметил Александр Чепик. − Команда главы администрации Пудожского района сформирована очень профессионально. Все поручения были выполнены в положенные сроки. Вместе с тем есть ряд направлений, работа по которым должна идти постоянно. Это ремонт дорог, модернизация здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства».

На следующей неделе вопросы социально-экономического развития Пудожского района будут обсуждаться на онлайн-совещании под руководством главы Карелии Артура Парфенчикова. 

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