На молокозаводе в Карелии произошел пожар (ФОТО)

Возгорание на молокозаводе в Олонце было ликвидировано отрядом противопожарной службы.
На территории Олонецкого молокозавода 17 июня загорелись поддоны, сообщили в паблике местного отряда противопожарной службы.
Для ликвидации пламени привлекли шесть человек личного состава ПЧ-35 по охране города Олонец и две пожарных автоцистерны УРАЛ.
Тушением пожара руководил начальник части. Погибших и травмированных нет.
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