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На мосту через реку Сарья на федеральной трассе «Кола» введут реверсивное движение

Новости. Дорожная хроника
19:50, 06 Ноября 2024
фото: © Упрдор «Северо-Запад»

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Реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием будет введено с 11 по 20 ноября.

Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия, в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устройству литого асфальтобетона на мосту через реку Сарья в период с 11 по 20 ноября будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

«Дорожные работы будут производиться на 84 километре федеральной дороги Р-21 „Кола“, в районе деревни Дусьево Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» — добавил Пузыревский.

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