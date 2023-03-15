На муниципальные выборы в приладожском городе Сортавала в Карелии вышли «Единая Россия» и ЛДПР

«Справедливая Россия» не стала бороться за единственный депутатский мандат.

Муниципальная избирательная кампания в Сортавальском городском поселении проходит без участия «Справедливой России», для которой Приладожье традиционно считалось в Карелии опорной территорией. На мандат депутата горсовета по одномандатному округу №2 претендуют лишь два партийных выдвиженца — Андрей Юганов от «Единой России» и Тамара Нифонтова от ЛДПР.

Почему карельские «справедливороссы» отказались от борьбы, читайте в статье «Сортавала склоняется».