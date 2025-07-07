На Мурманской улице в Петрозаводске расширят тротуары

Улица станет удобной для пешеходов.

На Мурманской улице в Петрозаводске обустраивают тротуары шириной три метра. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

Инна Колыхматова отметила, что благоустройство Мурманской улицы – самый масштабный объект городской программы «Петрозаводск пешеходный».

– Здесь местами вообще не было тротуаров, а те, что были, нуждались в расширении. Подрядчик трудится даже в выходные. С обеих сторон улицы будут тротуары шириной три метра, – сказала Инна Колыхматова.

Она добавила, что ремонт завершится в ближайшее время.