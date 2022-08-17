На набережной Петрозаводска мужчина нырнул в озеро, чтобы спасти чайку

На набережной Петрозаводска прохожий спас запутавшуюся в веревках птицу.

В редакцию «Столицы на Онего» читательница прислала видео с набережной, где мужчина спас чайку, запутавшуюся в веревках.

По словам читательницы, в минувший понедельник, 22 августа, прохожие на набережной увидели, как в воде бьется чайка. Около часа наблюдали присутствовавшие за мучениями птицы. Но тут появился мужчина, который рискнул нырнуть в озеро, чтобы спасти пернатую.

«Сегодня спасли чайку, которая запуталась в веревке на набережной Петрозаводска. Даниил Дмитриевич нырнул в озеро и отрезал веревки! За бедной чайкой наблюдали все прохожие около часа, но рискнул нырнуть он. Чайка в итоге полетела», — написала горожанка и прислала видео спасения птицы.