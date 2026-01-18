На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

На набережной Петрозаводска заготавливают снежные кубы для конкурса снежных и ледовых скульптур.

Для изготовления снежных скульптур на набережной Петрозаводска в минувшую пятницу, 16 января, установили деревянные опалубки. В них будут насыпать и утрамбовывать снег. За две недели он спрессуется, и мастера смогут приступить к изготовлению скульптур.

Прозрачный лёд, напомним, будут специально заготавливать на Ключевском карьере. В ходе традиционного конкурса будет создано 20 снежных и 10 ледовых скульптур.

Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля. Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных скульптур. Также организаторы объявили старт народного конкурса «Зимние сказки Гипербореи». Принять в нем участие могут семейные команды, команды дошкольных учреждений, школ, вузов и колледжей. Материалом для строительства фигур, композиций служит снег и лед. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Заявки на участие в виде загруженных в альбом фото с контактной информацией, указанием учреждения и названием работы в описании принимаются до 2 февраля 2026 года. Тема для обоих конкурсов одна - «Российский спорт, его главные достижения, именитые спортсмены, значимые спортивные события в истории нашей страны».

Ранее стало известно, что на фестиваль приедет популярная группа, а венчать праздник будет салют.