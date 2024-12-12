На набережной Петрозаводска разыграется шторм

Синоптики предупредили о разгуле стихии в столице Карелии.

В Петрозаводске в предстоящее воскресенье, 15 декабря, ожидается сильный снегопад. Как рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», он будет главным образом связан с неостывшим еще Онежским озером, откуда водяной пар, превратившийся в снег, будет нести на город.

Ожидается порывистый восточный ветер до 16 м/с и шторм на набережной города.

Всего в городе может выпасть 13-15 мм осадков. Из-за сильного ветра снег ляжет неравномерно.