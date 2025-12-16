На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»

Несмотря на акт вандализма днем ранее строители смогли завершить возведение объекта.
16 декабря в Беломорске завершилось строительство нового арт-объекта Маяк. Несколько месяцев строители в непростых условиях возводили объект. О завершении работ сообщает местный паблик «Беломорск | Официальная группа». Новый арт-объект задуман как символ света, надежды и пути к дому — образ, близкий каждому жителю морского города.
14 декабря на объекте произошёл неприятный инцидент. Ночью неизвестные выбросили в реку полосу «молдинг» — часть конструкции маяка. Строители отмечали, что отсутствие элемента могло повлиять на сроки и качество завершения работ. Тем не менее, несмотря на произошедший акт вандализма, объект удалось довести до финала.
— У нас всё получилось. Очень надеемся, что для жителей Беломорска «Маяк» станет ещё одним символом города. Приятного пользования и берегите его. Сделано с душой, — прокомментировал один из строителей Константин Виноградов. Создатели проекта из петрозаводской компании metalcraft.ptz поделились снимками, как он создавался.
