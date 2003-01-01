На наборах для карельских первоклассников изображен флаг Дагестана

Очередной неприятный казус с перевернутым флагом произошел 1 сентября в Карелии.

1 сентября карельские первоклассники получили подарочные наборы к школе. К наборам прикреплена открытка с поздравлением от главы Карелии. Многие родители обратили внимание, что на открытке развевается не карельский флаг, а флаг республики Дагестан. Как известно, цвета флага Карелии и Дагестана одни и те же, только у нашего региона наверху красный, а внизу зеленый, а у Дагестана наоборот. Посередине у обоих флагов голубой цвет.

При этом на гербе Карелии в верхней части открытки все корректно, а вот с флагом произошла ошибка.

Нам не удалось выяснить, на какой стадии подготовки открыток закралась ошибка. Сейчас никто в этом не признается. Понятно, что открытки изготовил не глава Карелии, но отвечать вновь приходится ему. Напомним, что негласное родство с Дагестаном у нас происходит не впервые. Например, флаг Дагестана гордо развивался над зданием правительства в 2011 году.