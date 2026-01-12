На новогодние праздники кинотеатры поставили рекорд посещаемости

Фильмы в кинотеатрах на новогодних праздниках посмотрели 19,3 миллиона человек.
Из них 60% зрителей ушли довольными, 14% — не рекомендовали бы просмотренные фильмы, сообщает «Фонтанка».
В Фонде кино подсчитали, что посещаемость новогоднего периода 2026-го не только превзошла показатели прошлого года, но и на 22% превысила результат допандемийных времен: в новогодний период 2019-го кинотеатры посетили 15,8 млн человек.
Доля российского кино в новогодние праздники составила 96,4%.
— Совокупные кассовые сборы в период с 1 по 11 января 2026-го достигли 10,3 млрд рублей, что на фоне роста посещаемости и средней цены билета (на 49% и 11% соответственно) превосходит кассовый результат новогодних праздников 2025-го года на 65%.мийном 2019-м — 4,3 млрд, — сообщили в Фонде кино.
«Простоквашино» и «Буратино» уже перешагнули двухмиллиардный рубеж, «Чебурашка 2» 12 января взял планку в 5 млрд. Этот фильм стал лидером зрительской оценки: 69% зрителей фильма рекомендовали его, только 9% - не рекомендовали (61 пункт). Основной причиной выбора фильма стало желание узнать продолжение истории любимого персонажа.
Ранее сообщалось, что почти 2 млн человек посетили федеральные музеи с 31 декабря по 11 января.