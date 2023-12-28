На новогоднюю ночь в Карелии ожидаются аномальные морозы

Синоптики предупредили жителей республики о новогоднем сюрпризе.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о прогнозе погоды на новогодние праздники, в том числе в ночь на 1 января.

До последнего не было полностью понятно, какая погода ждет Карелию в ближайшие выходные. Однако на сегодня модели всех погодных центров единодушны — в Карелии будет очень морозно.

В регион вторгается арктическая воздушная масса из Карского моря. В ближайшие дни, 29 и 30 декабря, еще может выпасть небольшой снег, хотя температура уже понизится до -10℃, -15℃ днем, -20℃, -25℃ ночью.

Начиная же с 31 декабря на неделю в большинстве районов Карелии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха до -20 °С.

Днем в первых числах нового года температура не будет превышать -20°С, -27℃, по ночам же температура будет опускаться до -32°С, -35℃, включая новогоднюю ночь.