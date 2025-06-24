На новую систему высшего образования вузы перейдут в 2027 году

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования через два года.

О переходе на новую модель высшего образования сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме, пишет ТАСС.

«До 2027 года вся система перейдет. Первый шаг — провести расширение приема в рамках указа президента, чтобы нам отработать все механизмы на более широком круге образовательных организаций», — сказал он.

Напомним, сейчас пилотный проект запущен в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. Минобрнауки хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта. По словам Афанасьева, мера рассматривается как важный шаг для полного перехода на обновленную модель.

Новая система устанавливает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем — от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 до 3 лет.