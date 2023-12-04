На объектах дорожного сервиса в Карелии появились QR-коды

Желающие могут мгновенно узнать о дорожной обстановке, перейдя на сайт.

На объектах сервиса вдоль федеральных трасс в Карелии можно узнать о дорожной обстановке, сообщили в паблике республиканского Минтранса.



Информационные плакаты с QR-кодом для мгновенного перехода на официальный сайт Упрдор «Кола» появились на многих объектах дорожного сервиса в регионе.





Печатная продукция, содержащая интерактивную ссылку на сайт, размещена на автозаправочных станциях и придорожных кафе на информационных стендах или на входах в эти общественные заведения, отметили в источнике.



С помощью мобильных устройств желающие могут ознакомиться с разделом «Внимание, водители!» сайта ведомства.

Инициатива призвана не только повысить уровень комфорта для пользователей дорог, но и обеспечить их дополнительную безопасность, подчеркнули в источнике.