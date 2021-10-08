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На общественной территории Петрозаводска продолжатся посадки

Новости. Общество
18:20, 08 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Администрация Петрозаводска приглашает горожан на субботнюю экологическую акцию в парке Беличий Остров.

В петрозаводском парке Беличий Остров 9 октября в 13.00 состоится посадка елей. Организатором мероприятия выступает студенческое сообщество Green Grew при поддержке петрозаводской мэрии и предпринимателей города. Инициатива стала продолжением весенней экоакции: 21 мая на территории парка, когда в «световых окнах», активисты высадили 240 молодых елей. За летний период деревья хорошо прижились и дали приросты.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Администрация Петрозаводска предоставит участникам необходимый инвентарь. Активистов будут встречать на входе в парк Беличий Остров со стороны Питкярантской улицы.

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