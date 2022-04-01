На очередной планерке в мэрии Петрозаводска обсудят поддержку бизнеса

Еженедельное открытое планерное совещание в администрации Петрозаводска посвятят финансовой поддержке бизнеса, сообщается на сайте мэрии города.

В понедельник, 4 апреля, в администрации Петрозаводска состоится еженедельное открытое планерное совещание. Его посвятят финансовой поддержке бизнеса. С докладом перед горожанами выступит заместитель председателя комитета экономического развития – начальник управления экономики и инвестиционной политики Наталья Иванычева.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

В мэрии напомнили, что согласно регламенту на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Совещание будет проходить с учетом действующих противоэпидемических требований.