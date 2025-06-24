На один день в Петрозаводск прибудет военный поезд-музей

Акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посвятили 80-летию Великой Победы и героям специальной военной операции.

28 июня в 14:20 в Петрозаводск прибудет поезд-музей Минобороны России с восемью тематическими вагонами о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители и гости города смогут посмотреть трофейные образцы вооружения и военной техники, экспозиции тематических вагонов и передвижных составов. Будут работать восемь тематических вагонов: «Невыученные уроки истории», «Время героев выбрало нас», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте!», «Флот — Помним! Чтим! Наследует!», «Служение Отечеству — мой выбор», «80 лет Великой Победе!» и «Молодежь России — наследники Великой Победы».

Также на открытой площадке-сцене с выступят творческие коллективы Минобороны России.



Всего поезд проедет через 61 регион страны и сделает остановки в 75 населенных пунктах.