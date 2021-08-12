На одной из проблемных улиц Петрозаводска началась укладка асфальта

Владимир Любарский проинспектировал ремонт проезда Автолюбителей и рассказал о планах восстановления более 30 тысяч кв.м городских дорог за 27, 4 миллиона рублей.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский проверил ход ремонтных работ на проезде Автолюбителей.

«Сейчас название объекта выглядит несколько иронично. Не думаю, что автомобилисты преодолевают этот участок с удовольствием. Но в ближайшее время дорожники отфрезеруют проезд от Соломенского шоссе до дома № 9Б и уложат асфальт. Площадь ремонта здесь составит 1400 кв.м», — рассказал о ходе проверки глава города на своей странице в соцсети.

Ранее проезд Автолюбителей уже был отсыпан отфрезерованным асфальтобетонным материалом. Однако сейчас будет произведено полноценное асфальтирование как минимум части улицы — таким образом мэрия отреагировала на обращения от жителей близлежащих домов, недовольных запыленностью дороги.

Кроме того, Владимир Любарский продемонстрировал готовность на месте решать проблемы местных жителей.

«К нам подошла местная жительница с просьбой подсыпать участок от дороги до дворовой территории. Поручил проработать вопрос. Думаю, что здесь, как раз, возможно отсыпать и заровнять неровности фрезерованным асфальтом» — рассказал градоначальник.

Как уточнил глава Петрозаводска, муниципальный контракт администрация заключила с ООО «АМТЕК». Владимир Любарский рассказал о планах ремонту дорог в городе на самое ближайшее время.

«До 15 октября компании предстоит восстановить почти 30 тыс. кв. м дорожного покрытия более чем на 20 участках в разных районах города. Стоимость контракта — 27, 4 млн рублей. Средства выделили из Дорожного фонда Республики Карелия», — уточнил глава города на своей странице.