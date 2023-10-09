На одной из улиц Петрозаводска появилось 17 светильников нового поколения

На Северной улице завершили реконструкцию наружного освещения.
На Северной улице завершили реконструкцию наружного освещения, сообщили в паблике петрозаводской администрации 9 октября.
Как отметили в источнике, специалисты установили 12 оцинкованных опор со сроком службы до 50 лет, смонтировали 17 светодиодных светильников нового поколения и 412 метров проводов.
Работы провело муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы».
По словам подрядчика, благодаря модернизации снизятся финансовые расходы на замену и плановое обслуживание приборов.
Как и в прошлом году, модернизация городского освещения проводится благодаря региональной субсидии на социально-экономическое развитие и нацпроекту «Безопасные качественные дороги», подчеркнули в мэрии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание