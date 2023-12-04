На одной из улиц Петрозаводска смонтировали воздушную линию и 70 светодиодных фонарей

Работы провело муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы».
На Судостроительной улице в Петрозаводске модернизировали освещение, сообщили в паблике городской администрации.
Работы провело муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы». Специалисты установили дополнительные кронштейны, а также смонтировали воздушную линию и 70 светодиодных фонарей мощностью от 70 Вт до 150 Вт.
Как напомнили в группе, в этом году на Судостроительной улице на участке от Кемской улицы до здания Белые ключи подрядчик «АБЗ Дорстрой» уложил асфальт.
Модернизация системы освещения и ремонт магистралей в Петрозаводске проводятся благодаря региональной субсидии на социально-экономическое развитие, выделенной по инициативе главы Карелии, и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отметили в источнике.
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