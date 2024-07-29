На одной из улиц Петрозаводска станет светлее

На объекте установили 18 опор и 32 фонаря.

«Петрозаводские энергетические системы» продолжают модернизировать наружное освещение по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы в соцсетях.



«Работы на Советской улице выполнены уже более чем на 70%. На участке от Мурманской до Московской улицы установили 18 опор и 32 фонаря, а также смонтировали более 550 метров воздушной линии», — отмечают специалисты.





Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» светлее станет на 15 объектах. Полный список смотрите здесь.