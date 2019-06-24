На одной из улиц Петрозаводска запретят остановку транспорта

На улице Боровой в Пятом посёлке изменится организация дорожного движения, сообщили в администрации Петрозаводске.

С 15 июля 2019 года запрещается остановка транспортных средств по нечётной стороне улицы Боровая, на участке от пересечения с улицей Халтурина до дома №22 по улице Боровой.

Изменения вносятся в целях обеспечения пропускной способности, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.