На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

Водителей в городе Сортавала предупредят об утках на дороге.
В Сортавале появится новая информационная табличка «Осторожно, утки!». Об этом рассказал глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.
— Инициатива принадлежит группе неравнодушных горожан, которые обратили внимание на тот, что утиные семейства регулярно пересекают проезжую часть на улице Ленина. Жители предложили макет, а мы со своей стороны его согласуем и поможем в установке таблички, — уточнил чиновник.
На табличке будут изображены три шагающих утки. Она будет иметь красную окантовку, чтобы привлекать внимание водителей. «Эта инициатива не только повысит безопасность на дорогах, но и станет примером заботы о природе и диких животных», — подытожил Сергей Крупин.
Добавим, что в правилах дорожного движения есть знаки, предупреждающие о выходе животных на дорогу. Они помогают предотвратить аварии. Так, есть знак «Дикие животные» — треугольный предупреждающий знак с изображением силуэта оленя или другого животного. Он устанавливается за 50-100 метров в населённых пунктах и за 150-300 метров вне населённых пунктов перед опасным участком дороги, где возможно появление диких животных (лоси, олени, кабаны и др.).
Еще один знак — «Перегон скота» — предупреждает о возможном появлении домашних животных (скота) на дороге, устанавливается вблизи пастбищ, ферм и сельскохозяйственных угодий.