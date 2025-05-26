На одной из улиц в Сулажгоре начали обустраивать тротуар

Улица Сулажгорская пролегает мимо нескольких социальных объектов микрорайона.

Вертикальная планировка территории сделана. Сейчас подрядчик готовит основание для бортового камня, рассказали в мэрии.

Жители смогут безопасно добираться до социальных объектов – здесь и отделение почты, и школа №12, и республиканская школа-интернат №23.

Напомним, ремонт тротуаров начался минувшей весной. Всего в планах обустроить 12 объектов в разных районах города.

Список объектов составлялся с учетом мнения горожан. Во многих районах пешеходная инфраструктура не ремонтировалась десятки лет.