На одной из улиц в центре Петрозаводска запретят остановку

Схема движения транспорта поменяется в столице Карелии.

Как рассказали в городской администрации, с 13 октября в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.





На участке улицы Льва Толстого будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Остановку и стоянку транспорта запретят на нечетной стороне улицы Льва Толстого от дома № 47-а до пересечения с Новолесной улицей.

В мэрии объяснили нововведения безопасностью водителей и пешеходов и призвали участников дорожного движения быть внимательными.