На одной из улиц в центре Петрозаводска запретят остановку

Схема движения транспорта поменяется в столице Карелии.
Как рассказали в городской администрации, с 13 октября в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.
На участке улицы Льва Толстого будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Остановку и стоянку транспорта запретят на нечетной стороне улицы Льва Толстого от дома № 47-а до пересечения с Новолесной улицей.
В мэрии объяснили нововведения безопасностью водителей и пешеходов и призвали участников дорожного движения быть внимательными.
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