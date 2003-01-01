На одном из островов Валаамского архипелага вспыхнул пожар

На Валаамском архипелаге в Карелии трое суток горит остров Дивный.

Пожар начался из-за того, что туристы проигнорировали запрет на разведение костров и предупреждения МЧС. Об этом сообщили в Валаамском монастыре.

Тушить огонь мешала плохая погода — два дня на Ладожском озере продолжался шторм, и к острову было невозможно причалить. На острове никто не живет, поэтому пострадавших нет, однако природе нанесен ущерб.

Спасатели МЧС, монахи Валаамского монастыря и волонтеры делают всё возможное, чтобы ликвидировать последствия возгорания. Валаамский монастырь призывает туристов соблюдать правила и не разводить костры на островах архипелага. В обители отметили, что последствия крупных пожаров здесь ощущаются десятилетиями.

