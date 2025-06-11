На одном из озер на севере Карелии утонул рыбак

11 июня найдено тело ранее пропавшего на одном из озер рядом с Костомукшей рыбака.

Информация о пропавшем без вести во время рыбалки на одном из озер Костомукшского округа гражданине поступила в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу 10 июня.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, на поиски пропавшего была направлена поисково-спасательная группа Кемского отряда.

11 июня в ходе поисковых работ водолазной группой спасателей пропавший гражданин был обнаружен утонувшим. Спасатели подняли тело со дна, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.