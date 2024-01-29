На окраине Петрозаводска иномарка влетела в стоящий на обочине японский минивэн

Водитель немецкой иномарки неправильно выбрал скорость.

О дорожной аварии на окраине Петрозаводска рассказали в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в воскресенье, 28 января, в 12.05 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Ерофеевской на Древлянке. Там 55–летний водитель автомобиля Volkswagen Polo неправильно выбрал скорость движения и его машина столкнулась со стоящим автомобилем Nissan Elgrand.

В результате ДТП травмы получила 36-летняя водитель автомобиля Nissan. Ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.