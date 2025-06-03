На окраине Петрозаводска к концу июня появится освещение

Муниципальное предприятие установит почти два десятка светодиодных светильников.

В отдалённом квартале Петрозаводска Резервный (за районом Древлянка) муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» установит 18 светодиодных светильников. Об этом сообщила глава города в своих социальных сетях.

«До конца июня обустроим уличное освещение в квартале Резервный!» — сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

11 июня прошла проверка работ вместе с руководителем предприятия Викторией Асановой. По плану светильники установят в трех проездах квартала: Угольный, Летний и Рудный.

Параллельно на улице Хейкконена недалеко от детскиого сада №6 и бассейна «H2O» специалисты устанавливают 5 новых опор и 14 современных светильников, а также монтируют 480 метров кабеля. Работы завершат до конца июля.