На окраине Петрозаводска полыхал пожар

На окраине Петрозаводска вечером 20 сентября произошел пожар.

В микрорайоне Соломенное на Громовском проезде загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о возгорании поступило в 20:28.

На место сразу выехали пожарные из части ПЧ-75, которая находится в Соломенном. Пожарные быстро справились с огнем. Пожар был полностью ликвидирован к 20:56.

Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее в Карелии горели сарай и баня.