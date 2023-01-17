На окраине Петрозаводска произошло массовое ДТП с участием легковушек и грузовика (ФОТО)

В аварии на улице Зайцева травмы получила молодая девушка, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Авария с участием трех автомобилей произошло 24 января в 20.10 на улице Зайцева в Петрозаводске, в районе дома № 64-а.

По информации ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля Нива 212140 неправильно выбрал боковой интервал. Отечественный внедорожник столкнулся с попутным грузовиком Scania, а затем выехал на встречную полосу, где врезался уже в легковой автомобиль Skoda Octavia.

В ДТП травмы получила 24-летняя пассажирка Skoda Octavia, ей было назначено лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.