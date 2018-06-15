На Октябрьском иномарка сбила женщину

В Петрозаводске в пятницу утром на "зебре" в районе Октябрьского проспекта автомобиль Opel Astra сбил пешехода.

Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля Опель Астра (Opel Astra) произошло на проспекте Октябрьском, на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №50. Водитель автомобиля Опель Астра совершил наезд на пешехода, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход", - сказано в сообщении.

В результате наезда 48-летняя женщина получила травмы.