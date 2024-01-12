На Онежской набережной в Петрозаводске к открытию Гипербореи зальют каток

Горожанам предлагают придумать название для локации.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле рассказала, как город готовится к уже ставшему традиционным конкурсу ледовых и снежных скульптур «Гиперборея-2024».



«В этом году у горожан будет еще одно место для активностей — каток на Онежской набережной. Не такой масштабный, как зимой 1922–1923 годов, но мы стараемся», — написала мэр карельской столицы.



По ее словам, вчера команда МУ «Дирекция спорта» вместе с инициативной группой городского спортивного сообщества начали работы, сегодня их продолжили: проведена разведка, определено место расположения и контур будущего катка, приступили к расчистке снега. Впереди ответственный этап — заливка водой из Онего. Естественный лед имеет свои особенности. Делаем все возможное, чтобы план возрождения катка удался!





«Любая более или менее значимая локация в городе, думаю, должна иметь название. Предлагаю петрозаводчанам оставлять в комментариях свои варианты, например, „Каток на Онего“, „Снежный“ или другие. А конечный выбор сделаем по итогам голосования», — написала Инна Колыхматова.