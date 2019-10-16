На Онежской набережной в Петрозаводске начали ремонтировать тротуары

Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации города.

Подрядчик ООО "Свой дом" начал ремонт тротуаров на набережной Онежского озера, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В данный момент ведется демонтаж старого покрытия и работы по планировке. В ближайшее время специалисты проведут ремонт основания тротуара и заасфальтируют его.

Бортовой камень будет полностью возвращен на место.