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На Онежском озере в Карелии пропал рыбак

Новости. Происшествия
13:40, 10 Июля 2021

В Прионежском районе пропал рыбак, родные просят помощи.

На Онежском озере в районе острова Брусно 8 июля пропал рыбак. Как нам уточнили в Карельской поисково-спасательной службе, поиски на данный момент ничего не дали. 

Жена пропавшего рыбака просит помочь в поисках, информация об этом была опубликована в группе «Медвежьегорск Online».

Как пишет супруга, ее муж - Шаров Михаил -  вышел около 20.30 на надувной лодке YAMARAN F 410 из поселка Кварцитный в район острова Брусно, должен был вернуться около 4 часов утра. Утром 9 июля на его телефоне сел аккумулятор. Местонахождение рыбака до сих пор неизвестно.

«Поиски МЧС в том районе ни к чему не привели. Ночью был южный ветер, лодку могло отнести к Клеменцам. Огромная просьба, если Вам что-то известно — сообщить мне (89117160861 Екатерина) или позвонить в МЧС. На лодке нос коричневого цвета, мотор TOHATSU в сером чехле», пишет жена пропавшего.

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