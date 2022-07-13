На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске произошел несчастный случай

Госинспекция труда в Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником Онежского судостроительно-судоремонтного завода, сообщается на сайте инспекции.

Государственная инспекция труда в Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда акционерного общества «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельства произошедшего.