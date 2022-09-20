На опасном переходе в Петрозаводске пришлось поставить фиксатор скорости

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о новшествах, связанных с безопасностью движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, на основе анализа аварийности различных дорог города были приняты меры по снижению числа ДТП.

В частности, опасным местом оказался пешеходный переход в районе дома № 17 по улице Чапаева. По предложению ГИБДД там было установлено средство автоматической фиксации превышения скорости.

Еще одним аварийным местом оказался перекресток Шуйского и Пряжинского шоссе. Там изначально установили ограничение скорости и камеры наблюдения, а далее начнутся работы по установке светофора.