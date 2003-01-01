На опасном перекрестке в Петрозаводске модернизировали видеокамеру для фиксации ДТП

На аварийно-опасном перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске модернизирован комплекс фотовидеофиксации.
Раньше камеры фиксировали нарушения ПДД РФ на главных направлениях перекрестка. Сейчас камеры будут контролировать перекресток со всех четырех сторон, сообщили в Минтрансе Карелии.
— Также изменился спектр фиксируемых правонарушений в области дорожного движения. Помимо фиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечения стоп линии, нарушений правил движения по полосам, камеры дополнительно станут фиксировать нарушения пользования внешними световыми приборами, использования ремней безопасности пользования телефоном водителями, а также нарушения скоростного режима, - говорится в сообщении.
Данная модернизация является одним из основных направлений национального проекта «Инфраструктура для жизни» по повышению безопасности дорожного движения в Карелии.