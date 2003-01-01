РЕКЛАМА
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Новости

Житель Прионежья Степан Кошкин погиб в зоне СВО

20:22

В правительстве рассказали о новых мерах поддержки аграриев

20:05

На опасном перекрестке в Петрозаводске модернизировали видеокамеру для фиксации ДТП

19:46

Более 2600 удостоверений нового образца выдано многодетным семьям Карелии

19:20

Места проживания коренных народов Севера ждет экологическая проверка

19:00

В Карелии молодой человек, «взявший прокатиться» из подъезда чужой велосипед, может получить до 5 лет лишения свободы

18:45

Новогодние елки примут у жителей Петрозаводска и Лахденпохьи на переработку

18:32

Внедорожник после аварии протаранил забор школы в Петрозаводске

18:24

Психолог рассказала, сколько дней нужно на адаптацию после длинных выходных

18:15

Минобразования Карелии разрешило школьнику опаздывать на уроки из-за плохой дороги с волками

18:11

Житель Петрозаводска взял у девушки более 1 млн рублей и передал мошенникам

18:03

Школа ледовых скульпторов в Петрозаводске принимает заявки на обучение

17:45

В полиции проверят условия содержания умиравшего на цепи алабая из Заозерья

17:30

В Карелии на берегу Ладоги строят новый эко-отель

17:23

Морозы ниже 20 градусов задержатся в Карелии 13 января

17:02

В России приставы смогут изъять имущество при сумме долга 3000 рублей

16:52

Элиссан Шандалович: Между парламентом Карелии и прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие

16:45

В России работников с признаками психических расстройств будут направлять на освидетельствование

16:31

Дан старт продаж квартир в первом доме жилого комплекса «Эскимо» в центре Петрозаводска

16:27

Семеро детей в Карелии пострадали при катании с горок на «ватрушках»

16:22

Волонтёры спасли погибавшего на цепи алабая из Прионежья

16:14

Более ста подопечных Комплексных центров соцобслуживания Карелии получили дрова

16:10

«Атлант» одержал уверенную победу над «Динамо-Карелией»

16:00

В Карелии школьник вынужден добираться до школьного автобуса по дороге, где ходят волки

15:45

Мужчина на снегоходе провалился под лёд Онежского озера

15:40

В Карелии скончалась ведущий архивист Ольга Чистякова

15:30

Ректора петербургского вуза обвиняют в организации канала незаконной миграции

15:15

Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

15:02

Диспансеризация в России изменится с 2026 года

14:50

Артур Парфенчиков проверил выполнение работ по капремонту в школе № 39 Петрозаводска

14:38

В России изменят правила сдачи экзаменов на водительские права

14:32

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нападение домашних животных

14:26

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox в России

14:14

На Солнце зафиксирована сильнейшая в наступившем году вспышка

13:58

Жителей Карелии вновь предупреждают о возможном отключении электричества

13:50

Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

13:44

В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

13:32

С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

13:18

Аэропорт на юге Финляндии закрылся из-за отсутствия российских туристов

13:01

16-летний актер сериала «Переходный возраст» стал самым юным обладателем «Золотого глобуса»

12:51

40 водителей отстранили от управления в Петрозаводске

12:42

В Карелии продлили господдержку для газификации частных домов

12:23

Почти 60 тонн груза из Карелии получили земляки в рамках акции главы республики «Рождественский подарок бойцу»

12:15

В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

12:05

Троих рыбаков спасли со льда Ладожского озера

11:42

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

11:20

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

11:03

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

10:56

Три машины столкнулись в центре Петрозаводска

10:47

В Карелии более половины беременностей были прерваны

10:32

Глава Карелии исполнил новогодние желания детей из Запорожской области

10:24

Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы

09:55

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

09:31

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

08:59

За новогодние праздники в петрозаводский вытрезвитель попали 15 человек

08:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии

08:20

Названы два критических возраста, когда организм меняется быстрее

08:00

В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам

07:38

В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

07:17

Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

06:59

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

06:40

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10

Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе

22:04

«Столица на Онего» вспоминает самые громкие преступления 2025 года

20:00

Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

18:25

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12
На опасном перекрестке в Петрозаводске модернизировали видеокамеру для фиксации ДТП
Сегодня 19:46 Дорожная хроника
На аварийно-опасном перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске модернизирован комплекс фотовидеофиксации.

фото: © скрин с видео

Раньше камеры фиксировали нарушения ПДД РФ на главных направлениях перекрестка. Сейчас камеры будут контролировать перекресток со всех четырех сторон, сообщили в Минтрансе Карелии.

— Также изменился спектр фиксируемых правонарушений в области дорожного движения. Помимо фиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечения стоп линии, нарушений правил движения по полосам, камеры дополнительно станут фиксировать нарушения пользования внешними световыми приборами, использования ремней безопасности пользования телефоном водителями, а также нарушения скоростного режима, - говорится в сообщении.

Данная модернизация является одним из основных направлений национального проекта «Инфраструктура для жизни» по повышению безопасности дорожного движения в Карелии.

