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На опасных участках трассы «Кола» в Карелии планируют установить шериф-балки

Новости. Общество
09:22, 18 Февраля 2022
фото: © УГИБДД по Белгородской области

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Ряд профилактических мер, направленных на снижение количества автомобильных аварий на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области, будет принят в этом году в двух регионах европейского Севера.

Несколько тысяч километров горизонтальной разметки обновят в этом году на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области, сообщили в управлении автодорог «Кола».

Новые линии, стрелы и пиктограммы будут наносится с учетом анализа результатов мониторинга уровня аварийности на трассах и факторов, влияющих на видимость во время движения.


Фото: ФКУ Упрдор «Кола»

Также в планах — установка на потенциально аварийно-опасных участках проблесковых маячков синего и красного цвета (шериф-балок), улучшение состояния полосы отвода, замена поврежденных дорожных знаков, элементов дорожного ограждения и направляющих устройств, переработка проектов организации движения с учетом особенностей рельефа, природного ландшафта и погоды, и нанесение соответствующей ситуации дорожной разметки.


Фото: ФКУ Упрдор «Кола»

Сейчас такие проекты разрабатывают с применением технологии информационного моделирования (ТИМ), учитывая изменения видимости в разное время года. Например, зимой обзор на многих участках дорог в Заполярье существенно сужается из-за высоты снежного покрова в полосе отвода и использование моделирования позволяет внести изменения, предполагающие нанесение разметки, обеспечивающей максимальную безопасность движения в течение всего года.


Фото: ФКУ Упрдор «Кола»

Для уменьшения количества происшествий, связанных с выездом на «встречку», ведется работа по увеличению длины линий осевой горизонтальной разметки 1.11, разрешающей перестроение из одной полосы, перед участками с ограниченной видимостью на которых разрешен обгон.


Фото: ФКУ Упрдор «Кола»

На многих участках трасс разметка наносится желтой краской, которая хорошо контрастирует со снегом, будет продолжено нанесение поперечных шумовых полос на подъездах к аварийно-опасным участкам.

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