На остановках в Петрозаводске появились двуязычные названия

На двух десятках остановочных комплексах появились названия на двух языках - на русском и карельском.

Как рассказали в центре «Карелия туристическая», всего 23 остановки по городу попали в данную программу.

Инициатива вызвала разную реакцию горожан. Кто-то порадовался. Кто-то считает, что лучше бы на каждом остановочном комплексе вывесили расписание автобусов.

— На карельском никто не разговаривает, этот язык знают только единицы людей. А расписание всегда нужно, — написала подписчица.

Ранее карельские лингвисты выступили за сохранение двуязычных названий улиц Петрозаводске. Ученые считают, что названия на карельском языке помогут сохранить этническую аутентичность. Сейчас все чаще звучит мысль, что для того, чтобы сохранить язык, нужно не только слышать, говорить и писать на нем, но и видеть его. Особенно это важно для карельского и вепсского языков, которые долгое время существовали только в устной форме. В целом, карельский был языком семейного, бытового общения. Поэтому сегодня появление вывесок, уличных и дорожных указателей на карельском языке — это способ не только его сохранения, но и привлечения внимания к его письменной форме», — ранее сообщала руководитель сектора языкознания Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) КарНЦ РАН Светлана Нагурная.

Чтобы выяснить, как жители и гости города относятся к появлению в Петрозаводске двуязычных указателей и в целом к присутствию карельского языка на улицах, ученый провела блиц-опрос среди 60 информантов разных возрастов и профессий. Подавляющее большинство из них заявили, что карельский язык необходим в языковом пространстве города. Говорили, что это подчеркивает местный колорит, привлекает внимание туристов, важно, потому что мы живем в Карелии. Большинство участников опроса положительно высказались по поводу дальнейшего расширения визуального пространства карельского языка.