На остров Кижи открылась зимняя навигация от Петрозаводска

Теперь добраться из Петрозаводска до музея-заповедника можно всего за 1,5 часа по льду Онежского озера.
Во время поездки туристы увидят зимние пейзажи Онежского озера и архитектурный ансамбль Кижей на фоне снега, льда в лучах зимнего солнца, сообщает музей «Кижи». На острове гостей ждёт обзорная экскурсия, а после неё — возможность согреться горячим чаем в кафе с видом на Преображенскую церковь.
Количество мест на рейсах ограничено. Забронировать поездку и получить дополнительную информацию можно в опубликованной музеем записи.
Напомним, ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска.