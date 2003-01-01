На острове Кижи прошли торжества в честь праздника Преображение Господне

Спикер парламента Карелии Элиссан Шанадлович напомнил, почему этот праздник важен для Заонежья и Карелии.

Во вторник, 19 августа, остров Кижи отметил главное событие лета — Преображение Господне, престольный праздник неповторимой 22-главой Преображенской церкви, которой исполнилось 311 лет.

В торжественных мероприятиях приняли участие глава республики Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, руководитель музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова, жители и гости острова.

Престольные мероприятия на острове Кижи начались литургией в церкви Преображения Господня, после чего состоялся крестный ход вокруг Кижского погоста. По традиции в день «Яблочного спаса» прихожан и гостей острова угостили освященными плодами нового урожая. Завершился день финалом фестиваля колокольных звонов «Кижский благовест» с участием ведущих звонарей России.

— Для острова Кижи, для Заонежья этот день особенный. Он напоминает о многовековой истории этого благодатного места, где наши предки жили, возводили храмы, молились, отстаивали родную землю в сложные времена. Они создавали и бережно хранили эти уникальные святыни, — сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента выразил признательность всем, кто вкладывает силы в сохранение и популяризацию наследия русского деревянного зодчества. Особо он отметил роль директора музея-заповедника Елены Богдановой и всего музейного коллектива, настоятеля храма — протоиерея Павла Лехмуса, а также жителей заонежских деревень.

— С каждым годом Кижи привлекают всё больше паломников и туристов. В этом — ваша огромная заслуга. Своим трудом вы создаете здесь уникальную атмосферу, культурную и духовную среду, — подчеркнул парламентарий.