На острове Кижи рыбаки три дня будут рассказывать байки

«Большой рыбный фестиваль» пройдет на острове Кижи, сообщили в Минкультуры Карелии.

Праздник ко Дню рыбака состоится с 8 по 10 июля.

Для жителей Кижского архипелага грозное «Онего-море» было не только дорогой в большой мир, но и кормильцем. Рыба была вторым после хлеба продуктом на столе заонежских крестьян. В каждой семье строили лодки, плели сети, изготавливали рыболовные снасти.

Во время «Большого рыбного фестиваля» на острове Кижи организуют тематические зоны, посвященные традициям рыболовства, «рыбному столу», ремеслам, традиционному судостроению.

В программе — «Рыбная ярмарка» при участии ведущих производителей рыбоперерабатывающей отрасли Карелии и финалы конкурсов на лучшее рыбное блюдо, лучшую рыбную снасть и лучшую «Байку рыбака».

Одним из самых зрелищных моментов фестиваля станет «Битва за кижские тони» — турнир по старинной игре килу, отчасти напоминающей современный регби.