На острове Кижи в Карелии прошел праздник Крещения (ФОТО)

Известный Карельский фотограф Илья Тимин запечатлел крещенские купания в Онежском озере.

Известный карельский фотограф Илья Тимин опубликовал на своей странице в соцсети фото крещенских купаний на острове Кижи.

Фотограф запечатлел православный чин освящения воды и погружение паломников в воду иордани.

«Все скромно по северному. Молитва. Освящение воды. Смелые вошли в ледяные воды Онежского озера. Отогреться в бане. Успеть к праздничному столу…», — написал Илья Тимин в комментарии к фото.