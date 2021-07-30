На острове в Карелии открыли прозрачный отель под куполом (ФОТО)

Единственный на территории республики купольный отель высшего класса разместился в самом сердце Северного Приладожья – на острове Хавус.

На острове Хавус в Сортавальском районе построили 10 шатров, рассчитанных на 2-4 человек.

Как рассказали в Корпорации развития Карелии, новый глэмпинг подразумевает размещение гостей, обустройство экологической тропы и организацию досуга с использованием специальной техники – прогулочных катеров, мототехники и снегоходов. Также предполагается возможность экскурсионного туризма.

С блюдами карельской кухни гости смогут познакомится в прозрачном панорамном шатре-ресторане.

Инвестпроект реализует компания ООО «Карелия Глэмпинг» при поддержке Корпорации развития.

Сотрудники Центра по развитию инвестиционной деятельности оказали содействие в подборе земельного участка и оформление документации для его аренды. Старт строительно-монтажным работам был дан во втором квартале 2021 года, а в июле состоялось открытие отеля.





Продвижением услуг нового глэмпинга занимается туроператор активного туризма в России – компания RussiaDiscovery.