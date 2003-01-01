На острове Валаам продолжаются поиски пропавшей молодой женщины

На острове Валаам в Карелии продолжаются поиски 36-летней Натальи Простаковой, жительницы Екатеринбурга.

Женщина пропала 2 февраля после вечерней службы, ее следы оборвались у Никольского скита.

8 февраля на поиски выезжали волонтеры поисковых отрядов «Длинный берег», и «ЛизаАлерт» совместно со спасателями из Сортавалы. Добровольцы опубликовали фото с места поисков. Как сообщили поисковики, найти пропавшую молодую женщину так и не удалось.

Ранее мы рассказывали, что в поисковых мероприятиях было задействовано около 20 человек, три расчета с беспилотными летательными аппаратами и примерно 10 местных жителей. Территория острова разбита на участки. Пешие группы обследовали большую часть острова, а дроны облетают акваторию и береговую линию. Работу осложняет большое количество посторонних следов — туристических троп, сходов, лунок и следов снегоходов.

Одной из рабочих версий остается возможный провал под лед, но пока подтверждений нет. Из-за тонкого льда обследование потенциально опасных участков вблизи воды для поисковиков затруднено. В ближайшее время к операции планируют подключить аэролодку от Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

