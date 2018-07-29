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Новости. Общество
10:15, 29 Июля 2018

На острове Валаам в Карелии проходит фестиваль православного пения

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Чудесная солнечная погода сопровождала церковные песнопения под открытым небом на певческом поле Валаамского монастыря в первый день проведения фестиваля "Просветитель", сообщается на сайте монастыря.

Главной темой четвертого фестиваля " Просветитель" стал подвиг новомучеников и исповедников Русской церкви, который имеет особое значение для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения в наши дни. В этом году православные отмечают праздник 1030-летия Крещения Руси.

"Для меня празднование этого дня особенно дорого, потому что тридцать лет назад, когда мы праздновали тысячелетие Крещения Руси, я стал священником",- сказал епископ монастыря Панкратий.

Он отметил, что на фестивале "зрители услышат многогранную певческую программу несколько шире той, что звучит на концертах и записях- все это является частью церковной культуры, которая представляет самое дивное, что есть в нашей церковной жизни".

"Сегодня фестиваль "Просветитель" стал заметным событием в культурной и церковной жизни России". "Подобных фестивалей в нашей стране совсем немного, и очень важно, чтобы у православных коллективов была возможность приехать и показать людям своё искусство, имеющее большое значение для развития церковной и православной культуры", — добавил Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

Также с приветственным словом к собравшимся обратился вице-председатель Мирового энергетического совета, основатель благотворительного фонда "Свет Валаама" Олег Бударгин.

"Великий праздник Крещения Руси собрал нас на святой валаамской земле, где каждый миллиметр пропитан духовностью и нравственностью. Пусть этот день подарит каждому из вас крепкую веру, надежду, счастье, любовь. Наша сила против всех невзгод, наше главное оружие против всех проблем - наша православная вера", - отметил Бударгин.

Фестиваль продолжится и в воскресенье, 29 июля.

Организаторами мероприятия являются Валаамский монастырь и благотворительный фонд "Свет Валаама". В этом году также организована online трансляция.

Новшеством "Просветителя"-2018 станет зрительское голосование, в результате которого будет выбран лучший исполнитель церковных произведений. Проголосовать можно в паблике Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

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